記者会見するJR北海道の綿貫泰之社長＝15日午後、札幌市JR北海道は15日、乗客が少なく単独では維持困難とする石北線（新旭川―網走）など赤字8区間について、自治体などが線路や施設を保有して同社が運行を担う「上下分離方式」を導入し存続を目指す方針を発表した。本年度末までに改善策をまとめる考えだが、自治体の負担増が見込まれ、協議の難航が予想される。15日に記者会見した同社の綿貫泰之社長は「利用促進を進めてき