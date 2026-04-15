カーリング女子「ロコ・ソラーレ」などを運営する一般社団法人「ロコ・ソラーレ」代表理事の本橋麻里さん（39）が15日、自身のXを更新。「ロコ・ソラーレ」の藤沢五月（34）とのテープカット写真を披露した。「さっちゃん、人生初のテープカットだったので記念に！笑」とつづり、藤沢とテープカットする写真を公開。2人は大阪・あべのハルカス近鉄本店の「大北海道展」のオープニングセレモニーやトークイベントに参加した。