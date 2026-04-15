政府が進める裁判のやり直し＝再審制度の見直し。自民党内で異論が相次ぐ中、きょうの会議で法務省が修正案を示しました。会議は怒号が飛び交うなど紛糾しています。裁判のやり直しを求める再審制度。冤罪事件の被害者・袴田巌さんをめぐっては裁判所が再審開始を決定した後、検察官が不服を申し立てる「抗告」を行い審理が長期化、無罪確定まで長い年月がかかりました。そこで、法務省は改正案を示しましたが…自民党稲田朋美&#