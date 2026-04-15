「ネスタリゾート神戸」が報道関係者らに公開した、バギーに乗って楽しむ新アトラクション＝15日午後、兵庫県三木市兵庫県三木市のレジャー施設「ネスタリゾート神戸」は15日、7月に開業10周年を迎えるのを機に設けた新しいアトラクションを報道関係者らに公開した。大阪・関西万博のルクセンブルク展示館の基礎部分に使われたブロックを活用する計画も明らかにした。新アトラクションの一つは、2人乗りバギーで高低差のある1