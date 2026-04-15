4月5日、漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが、心不全のため88歳で亡くなった。東海林さんは「週刊文春」で57年8カ月にわたり、漫画『タンマ君』を連載していた。【画像】「心不全のため死去」亡くなる前の東海林さだおさん（享年88）昨年10月には、最終回を記念したムック本が刊行され、タンマ君ファンから熱いメッセージの数々が寄せられていた。以下、当時のメッセージを紹介した記事を再公開する。（初出＝「文春オ