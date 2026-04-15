都電荒川線（東京さくらトラム）を３５年走った「８５００形」の改装車両が１６日、運行を始める。昭和期の都電を思わせる山吹色の車体カラーを採用し、ＪＲ九州の豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」を手がけた水戸岡鋭治さんがデザインした。走行位置は「都営交通アプリ」で確認できる。８５００形は１９９０年に新型車両として登場した。東京都交通局が「観光客にもっと乗車してもらいたい」と、うち１両（８５０１号車）の改