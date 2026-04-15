◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）楽天は初回2死一塁で、「4番・三塁」の黒川史陽三塁手（24）が、相手先発の大関から先制中越え二塁打をマークした。チームは試合前で、首位のソフトバンクと1・5ゲーム差の2位と好調。「首位肉薄」へ、初回2死から先制というしぶとさで3連戦勝ち越しに向けても好スタートとなった。