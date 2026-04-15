俳優の上地雄輔（46）が15日、インスタグラムを更新。入院中の知人を見舞った写真を公開し、思いをつづった。上地は、病院のベッドに横たわる知人を、その家族と一緒に見舞った写真をアップ。「なんだ元気じゃねーか」と切り出し、ハッシュタグで「#酒屋の典ちゃんらしーじゃねーか#昔と変わんねーじゃねーか#心配しちまったじゃねーか#家族もこんな集まって幸せじゃねーか」と記した。詳細は記していないが、「#あと1週間で