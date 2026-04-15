京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童がおととい、遺体で見つかりましたが、警察はけさ、死体遺棄の疑いで男児の自宅を家宅捜索しました。親族からも話を聞くなどしていて、安達さんが行方不明になった経緯などを慎重に調べています。南丹警察署の前から中継でお伝えします。【写真を見る】京都・南丹市男児死亡警察が注目する“安達結希さんが亡くなった経緯” “通学かばん、靴はなぜ離れた場所に”【記者解説】き