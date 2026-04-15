俳優の土屋太鳳（３１）が１５日、８月３日にブルーノート・プレイスでスペシャルライブ「ＴＡＯＴＳＵＣＨＩＹＡｐｒｅｓｅｎｔｓ−Ｍｏ’ｓｗｉｎｇ−」を開催すると発表した。土屋は俳優業の傍ら、音楽活動ではＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」（２０１５）のヒロインに抜てきされた際にオープニング・テーマ曲「希空〜まれぞら〜」の作詞を担当。アニメ映画「フェリシーと夢のトウシューズ」（２０１７）でも主題歌「