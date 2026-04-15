農水省は、きのうおよそ2年ぶりに行った備蓄米の買い入れ入札について、1万トンほどが落札されたと明らかにしました。次回の入札は今月28日に行われます。農水省は、今年の夏から秋にかけて収穫されるコメを「備蓄米」として買い入れるための入札を行いました。きょう公表された結果によりますと、第一回の入札では82の事業者から10万9584トンの応札がありました。このうち、18の事業者から1万1710トンのコメが落札されたというこ