ガソリン価格の全国平均が、先週からわずかに値上がりしました。資源エネルギー庁が発表した13日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり167.5円となりました。ガソリンの1リットルあたりの価格は、政府が支給している補助金の効果で167円程度で推移していますが、前の週に比べて0.1円プラスと、4週間ぶりの値上がりとなりました。石油情報センターは「補助が続く限り、170円程度から大きく動くことはな