元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が15日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用い、落としたスマホが手元に戻ったことを報告した。山本アナは「日曜日にスマホを新幹線の中で落としてしまい...今朝無事に手元に戻ってきました」と報告した続けて「新幹線降りた瞬間にスマホがないことに気がつきそこからずっと焦っていたところ、iPhoneを探すをしたら終点の博多駅まで行ってしまっていることがわかりました笑」と