特殊詐欺の被害が急増する中、地域に根差した活動で被害を防ごうと、金沢東警察署では「特殊詐欺撲滅指導官」の委嘱式が行われました。15日午前、金沢市松寺町の直売所で、買い物客に声をかけるのは、特殊詐欺防止に向けた広報活動などを担う特殊詐欺撲滅指導官に今月から委嘱された3人です。今年3月末までの県内の特殊詐欺の被害額は、去年の同じ時期と比べ1．8倍多い14億500万円となっていて、対策が急務となっています。金沢東