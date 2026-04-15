金沢市の繁華街で6年前、元少年の飲酒運転により男女2人が死傷したひき逃げ事件で、死亡した女性の遺族が元少年や車に乗っていた友人らに損害賠償を求めた裁判は、15日、同乗者3人との和解が成立しました。事件は2020年12月に、金沢市香林坊と片町で発生し、酒を飲んで車を運転した当時19歳の元少年が男女2人をはね逃走。当時78歳の女性が死亡しました。刑事裁判では元少年に対し懲役14年の刑が確定。損害賠償を求めた裁判でも、48