親の介護や奨学金の返済といった重い負担を背景に、家族を支えながら実家で懸命に生活を続けるケースも存在します。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、北海道札幌市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実