48試合連続出塁を続ける大谷。次戦では本塁打にも期待だ(C)Getty Images今年のナショナル・リーグの本塁打王争いも熱くなりそうだ。2023年にアメリカン・リーグ、2024年にナ・リーグで本塁打王に輝いたドジャースの大谷翔平は、現地時間4月12日のレンジャーズ戦で5号先頭打者アーチを放った。開幕当初はノーアーチが続き、3日に今季1号が出た時点で7試合、28打席目でのシーズン初アーチは、自身3番目の遅さだった。ところがそ