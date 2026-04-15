タレントの板野友美さんは4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。経営者としての本音を明かしました。【画像】板野友美が経営者の本音を吐露「不安や悩みは簡単には言えないことも多い」「経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う」と切り出した板野さん。「どうやったら売上や利益を伸ばせるか。うまくいかない時も多いし、その度に自分で決めて舵を切る。どんな時でも社員を不安