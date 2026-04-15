「わかりますよ、ムシャクシャする日もありますよね」【写真集】満面の笑みを浮かべるご機嫌な時も【全3枚】そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーの＠okomeisgoodgirlさんが2026年4月1日に投稿したのは、お散歩中の白ふわワンコの写真。自分と飼い主さんを繋ぐカラフルなリードを、激しく噛んでいる。歯をむき出しにしたそのお顔は、どう見ても「イライラMAX」という感じ。この子に一体、何が......？飼い主