北海道の空港グルメを大阪で満喫です！ 4月15日、あべのハルカス近鉄本店で「大北海道展」がスタートしました。弁当、惣菜、スイーツなど北海道自慢のグルメが大集結しています。 札幌の鮮魚店が展開するイートインコーナーでは、ボタンエビやウニ、ホタテなど、13種類がのった海鮮丼を堪能です。 今回の物産展では、北の玄関口、新千歳空港で販売されている人気グルメを大特集！いま空