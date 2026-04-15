大阪府庁で記者会見する吉村洋文知事＝15日午後大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）は15日の記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖での船転覆事故について原因究明の徹底を求めた。「運営主体は誰で本当に安全性に配慮されていたのか、追及しなければならない」と強調した。安全が確認されていない平和学習は実施するべきではないとも主張。米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の移設工事に抗議する団体が運航していたことを念