福岡市の市立学校の一部で提供された給食＝15日（福岡市教育委員会提供）福岡市は4月、市立小中学校などの給食で月1回、牛乳の提供をやめ、別の飲料に切り替える取り組みを始めた。15日昼、一部の学校で緑茶が出された。「牛乳は和食と合わない」（高島宗一郎市長）などの意見を踏まえた対応。1食分のカルシウム、カロリーともに市の基準を下回った。15日の給食では、牛乳の代わりに「小魚アーモンド」を献立に入れた。ただ1食