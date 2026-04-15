北京の天安門前に設置されている監視カメラ。奥は毛沢東の肖像画＝14日（共同）【北京共同】中国国家安全省は15日、中国の政府や軍需企業関係者がスパイに唆されて重要情報を渡した事案の摘発例3件を発表した。「ハニートラップ」を仕掛けられた例もあった。15日は習近平指導部が定めた「国家安全教育日」に当たり、国民を啓発する狙いがある。軍事関連情報を巡るケースでは、ある中国人が留学中に某国の外交官を名乗る人物と