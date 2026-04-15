「鉄旅オブザイヤー」のグランプリに輝いた、クラブツーリズムの鉄道旅行商品に携わった関係者ら＝15日午後、さいたま市の鉄道博物館優れた鉄道旅行商品を表彰する「鉄旅オブザイヤー」の授賞式が15日、鉄道博物館（さいたま市）で開催され、ユニークな列車に乗って四国を3日間かけて周遊するクラブツーリズムの旅行商品がグランプリに輝いた。四国のローカル線の魅力を伝え、経済効果をもたらしたのが評価された。2011年度か