今週のレギュラーガソリンの全国平均価格は、1リットルあたり先週より10銭高い167円50銭と、4週ぶりに値上がりしました。政府は、ガソリン価格が170円程度になるよう、補助金を支給しています。先週の補助額は1リットルあたり48円80銭でしたが、補助金の支給がなかった場合は、216円30銭だったことになります。16日から1週間の補助額は、原油価格が値下がり傾向だったことから、35円50銭となります。