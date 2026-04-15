沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らが死傷した事故を巡り、大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）は１５日、府庁で記者団に「（研修旅行に）政治的な思想が入っていなかったのかどうかをちゃんと調べるべきだ」と述べた。吉村氏は、「学校行事は中立的にやっていくのが当たり前」との考えを示した上で、同志社国際高校の研修旅行について、「政治的主張のもとに