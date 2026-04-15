阪田マリンエッセイ『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』を無料で読む皆様おはこんばんちわ。早速ですが、、私の夢が一つ叶いウキウキなのでここで少し告知をさせてください！2026年4月29日（昭和の日）1st Album『なみだ色のハイウェイ』遂に…アナログ盤レコードでの発売決定しました〜！！ 昔からレコードコレクターだった私ですが、いつかはレコードで。アナログ盤で。アルバムリリースしたいと、ずっとずっと夢見ていました。応援