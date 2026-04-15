京都・南丹市の山林で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで本格的な捜査に乗り出しました。この事件について、フジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。まずこれまでに分かっていることです。13日に発見された遺体は、14日に身元が判明して、安達結希さんの遺体であることが分かりました。そして、警察は15日朝から安達さんの自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しています。司法解剖の結果、死因は