新たに副駅名が掲げられた大雄山線井細田駅＝１５日、小田原市扇町伊豆箱根鉄道は１５日、大雄山線井細田駅（小田原市扇町）に副駅名「地域と共に１２３年、ずっとこれからも…」を設定した。１９０３年創業でガソリンスタンドの運営などを手がける相原興業（同）が契約し、期間は２０２８年４月１４日までの２年間。輸送人員が１９９２年をピークに漸減傾向にある中、同鉄道は地域連携強化を狙って一昨年から駅のネーミングラ