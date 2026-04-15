【モデルプレス＝2026/04/15】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が4月15日、自身のTikTokを更新。スポンサーを務める「STARS ON ICE」を観戦し、りくりゅうペアや坂本花織、荒川静香らトップスケーターのパフォーマンスに感動したことを報告した。【写真】45歳新喜劇女優「表情はつかんでる」“りくりゅう”三浦璃来選手のそっくりモノマネ◆にしたん社長、最前列で世界