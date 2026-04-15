ローソンは21日から、酒類の新商品13品を順次発売する。ウイスキー「嘉之助」を使ったハイボール缶などの高付加価値商品と、サントリーが手掛けるレモンサワーなど値ごろな商品を提供し、酒類に対する幅広い需要に対応する。新商品の投入で、酒類売上の約1割増を狙う。節約志向の高まりもあり、酒類をたしなむ機会は減少傾向にあるものの、飲む際には「味」を重視する傾向が強まっているという。同社で酒類は売上全体の約15%を占め