◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは１５日、日本ハム戦（ＺＯＺＯ）でＪＲＡの冠試合「ＪＲＡ中山競馬場ｐｒｅｓｅｎｔｓ皐月賞ナイター」を開催して、ＪＲＡ所属の三浦皇成騎手（３６）がファーストピッチセレモニーに登場した。背番１６、背中に「ＫＯＳＥＩ」と入ったロッテのユニホームを着て投球した三浦は「背番号は昨年のスプリンターズステークス（ウインカーネリアンに騎乗して）で