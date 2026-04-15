◆第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・芝４２６０メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセンキャリア３度目のＪＧ１に挑むプラチナドリーム（牡７歳、美浦・菊川正達厩舎、父ホッコータルマエ）は、３０日付で騎手引退を表明し、最後のＧ１挑戦となる石神深一騎手を背に、Ｗコースで３頭併せの最内に入った。外のナディア（３歳未勝利）を５馬身半、中のユニゾン（３歳未勝利）を３馬身追走。ゴ