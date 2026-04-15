南海トラフ地震など大規模災害が発生した際の生活用水確保につなげようと、静岡･磐田市とヤマハ発動機が連携して市内の公園に浄水装置を設置し、15日、実証実験が始まりました。静岡･磐田市の「かぶと塚公園」に設置された浄水装置は、ヤマハ発動機が製造したもので、これまで水道設備が整っていないアジアやアフリカなどで使われていて、災害時の活用を見据えた導入は全国で初めてだということです。水源は公園内の小川で、浄水装