熊本地震から10年。今週、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。15日は「災害時の“デマ拡散”への備え」についてです。■悪質な投稿も…注意をライオンが町中を歩いている画像。今から10年前、2016年の熊本地震の直後にSNSに投稿されたものです。写真とともに「地震のせいでうちの近くの動物園からライオン放たれたんだが」という文章が投稿されました。ライオンが逃げた