15日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午後5時現在は前日比13銭円高ドル安の1ドル＝158円93〜94銭。ユーロは05銭円高ユーロ安の1ユーロ＝187円31〜35銭。トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた協議再開の可能性を示し、「有事のドル買い」の巻き戻しが進んで円が買われた。一方、国内輸入企業の実需の円売りドル買いも入った。市場関係者は「材料が少なく、様子見姿勢も強かった」