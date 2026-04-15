東京都は15日、東京さくらトラム（都電荒川線）の車両をリニューアルし、16日から運行を始めると発表した。外観は車内は黄色を基調としている。【写真】乗ってみたい！16日から運行が始まるリニューアル車両の内装都は、都電の魅力向上や沿線活性化を目的に「都電（TODEN）車両リニューアルプロジェクト」として、クラウドファンディングによる支援を受けながら、8501号車のリニューアルを実施していた。1990年から35年にわ