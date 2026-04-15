プロ麻雀リーグ・Mリーグで公式実況を務める日本プロ麻雀協会の松嶋桃プロ（41）が15日、自身のXを更新。第1子出産を発表した。【写真】かわいい！生まれたばかりのMリーグ公式実況・松嶋桃の赤ちゃん松嶋は生まれたばかりの赤ちゃんの写真とともに、「【ご報告】」と題し、「4/13の朝第一子を出産しました」「ももたろうもわたしも元気です」と報告。続けて「ここ数日でいろんな体験ができました」「出産ってすごい…！！