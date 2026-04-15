和解後、記者会見する原告側弁護団の吉川健司事務局長（右端）＝15日午後、福井市トンネル建設工事に長年従事してじん肺になったとして、元作業員らが工事を請け負ったゼネコンに損害賠償を求めて全国6地裁に起こした第8陣訴訟のうち、福井訴訟の原告8人中7人とゼネコン側が15日、福井地裁（升川智道裁判長）で和解した。原告側の代理人弁護士が明らかにした。62社が計1億600万円を支払う内容という。第8陣の和解は1月の札幌地裁