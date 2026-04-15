いすゞ自動車とトヨタ自動車は水素で走る「小型トラック」を共同で開発し、2027年度から国内で量産開始を目指します。いすゞ自動車とトヨタ自動車は水素で走る「小型トラック」を共同で開発すると発表しました。2027年度から国内で量産開始を目指します。車両は、いすゞの小型電気トラックをベースにし、トヨタが開発した最新の「燃料電池システム」を搭載します。小型トラックは、スーパーやコンビニへの配送に多く使われています