県内各地からサクラ満開の便りが届いていますが、由利本荘市西目地区の森ではツバキが見ごろ頃を迎えています。木の衰えが進み、一時は消滅の危機にあったツバキの森。企業と地域住民が手を取り合って手入れを行い、再びきれいな花を咲かせています。由利本荘市西目地区の田高集落です。椿森と名付けられた地域住民から親しまれている森があります。その名の通り、森中にツバキが咲き誇っていて、いまがまさに見ごろ。森の入り口に