県内各地で見頃を迎えているサクラ。それぞれの地域に親しまれてきた名所があります。秋田市の飯島地区では大雨被害を受けた桜並木のライトアップが今年復活しました。住民たちが守り続けてきた地域をつなぐサクラです。※映像でご覧ください。※4月15日午後6時15分のABS news everyでお送りします