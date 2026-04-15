出所者の社会復帰を支援する組織の発足式が秋田市で行われました。出所者に仕事の場を提供する「職の親」への支援を充実させ、再チャレンジできる社会づくりを目指します。刑務所や少年院を出たあとに、再び犯罪に手を染めることなく社会で自立することを支援しようと、2013年に大阪ではじまった職親プロジェクト。出所者に仕事の場を提供する「職の親」への支援を充実させ再チャレンジできる社会づくりを目指します。発起人 関東