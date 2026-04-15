15日の県内は午前を中心に各地で青空が広がり、6月下旬並みの陽気となった所もありました。こうしたなか、冬の間、通行止めになっていた八幡平アスピーテラインが開通し、標高が高い山々にも春がやってきました。土屋弘樹記者「青空から日差しがたっぷりと届く八幡平アスピーテライン。あと3分ほどで開通です。すでにその瞬間を待ちにまっている車列が10台ほどできています」鹿角市と岩手の八幡平市を結ぶ「八幡平アス