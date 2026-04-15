男鹿市の風車の事故について、鈴木知事は15日の定例会見で「深刻な事態」と述べたうえで、県が事業者に積極的に関与できるようにするため、国からの権限移譲が必要だと強調しました。また、間もなく就任から1年を迎えるのを前に、新たな県の総合計画について詳細を語りました。鈴木知事「昨年が5月2日、今年が4月12日1年足らずのうちに2回も落ちるはずのものではない。絶対落ちないと思って設置をしてきたものが2つ折れて落ちたと