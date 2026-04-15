男鹿半島の入口にあり、人気の撮影スポットにもなっている、なまはげ像の一部が折れているのが見つかりました。なまはげ像は今月12日に羽根が折れた風車から約400メートルの場所に立っていて、原因はわかっていません。石川一輝記者「写真撮影スポットとして有名なこちらのなまはげ像ですが、よく見ると神具の柄の部分が折れて、短くなっています」一部が折れているのが見つかったのは、男鹿市船越の男鹿総合観光案内所にあ