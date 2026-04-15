＜ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 初日◇15日◇利根パークゴルフ場（茨城県）◇6780ヤード・パー70＞国内男子下部のACNツアーの新規大会の第1ラウンドが終了した。川上優大が8バーディ、ボギーなし、宇喜多飛翔が1イーグル・8バーディ・2ボギーでともに「62」をマークし、8アンダーで並んで首位タイ発進を決めた。【潜入撮影】これ1つで球筋が変わるの？ツアー支給の”スリーブ”を見つけた今大会の舞台は1960年に開場