＜KKT杯バンテリンレディス 事前情報◇15日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞タイトリストの未発表モデル『GTS』が、ついに女子ツアーでも供給開始された。総合契約を結ぶペ・ソンウ（韓国）らが、さっそくテストをスタートさせている。【写真】未発表の『GTS』シリーズを激写申ジエさんがカチャカチャしているものは？これまでソンウは『GT4』を使用。同シリーズの中で最も小ぶりな430ccのモデルを愛