4月14日に開かれた八代市の庁舎建設をめぐる「百条委員会」で、市職員から「追加工事の増額に関与した」と指摘された市議会議員が記者会見を開き、関与を否定しました。 2022年に完成した八代市の庁舎建設をめぐっては、前田建設工業など3社によるJV（共同企業体）だけが入札に手を挙げ、落札率99.9％で落札しました。 これについて市議会は、調査特別委員会いわゆる「百条委員会」を設置して、この建設業者を選んだ経緯に不備が