俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、14日、Instagramを更新。お酒を嗜むプライベート動画に反響が寄せられている。【映像】“10kg減”の本田望結がお酒を嗜む姿（複数カット）これまでもInstagramで、東京ディズニーシーを満喫する様子や、もんじゃ焼きを頬張りコロコロと表情を変える姿など、プライベートの様子を発信してきた本田。2025年6月2日には21歳の誕生日を迎え、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみ